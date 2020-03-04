В Дагестане подрались актеры в костюмах ростовых кукол

В Дагестане на детском мероприятии подрались аниматоры в костюмах ростовых кукол. В ролике, который опубликовал телеканал "360", столкнулись два "медведя". Противники пытались повалить друг друга на землю.
Позже к бою присоединилась Снегурочка: она подбежала к лежавшему на сцене актеру и несколько раз ударила его. Причина уличной потасовки осталась неизвестной.
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