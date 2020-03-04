Вылетевший из Москвы лайнер с 97 пассажирами вернули в аэропорт из-за инцидента

Вылетевший из аэропорта Толмачево в Москву лайнер вернулся в Новосибирск. Он развернулся в воздухе из-за сработавшего датчика неисправности, пишет ТАСС.

По данным сайта "Комсомольская правда", на борту находились 97 человек и шесть членов экипажа. По какой причине сработал датчик, неизвестно. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.