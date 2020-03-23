В Башкирии сотрудница банка похитила почти 22 миллиона рублей

В Башкирии менеджер банка похитила более 21,7 миллиона рублей. Злоумышленницу приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии, передает ToDay News Ufa.
Как удалось установить следователям, женщина брала в долг у друзей, взамен обещая помочь им в покупке ценных бумаг. Кроме того, менеджер предлагала клиентам взять кредит и просила деньги "для дальнейшей передачи в долг под высокие проценты предпринимателям". Полученные средства она тратила на себя, сообщает "Комсомольская правда".
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