Связали охранника скотчем: в Петербурге произошло дерзкое ограбление

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло дерзкое ограбление. Трое неизвестных проникли на территорию фирмы "Равань", связали охранника скотчем, после чего взломали двери офисов.
Злоумышленники похитили монитор и системный блок видеонаблюдения. Связанный секьюрити смог самостоятельно освободиться и сообщил о случившемся брату, который затем позвонил в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Spbdnevnik.ru.
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