Девочка-подросток из Новгородской области отравилась газом

В Новгородской области 13-летняя девочка погибла, надышавшись газом от зажигалки. Тело подростка обнаружили на улице Революции в городе Малая Вишера.
Следователи проводят проверку. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщает FlashNord.
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