Дворы Уфы превратились в бассейны из-за нехватки спецтехники

Во дворах города Уфа произошла крайне тяжелая ситуация. Из-за того, что улицы не убирают должным образом, они стали похожи на катки и бассейны.
По данным ToDay News Ufa, подобная ситуация сложилась из-за того, что главы районных администраций были обязаны обеспечить достаточный объем рабочей силы и техники, чтобы заняться проблемной территорией. При этом сейчас несколько тысяч жилых домов обслуживаются всего четырьмя единицами техники. В связи с этим мэрия обязала мелких чиновников предоставить касательно случившегося.
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