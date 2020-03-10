На Ладожском озере пропали три рыбака

На Ладожском озере в Ленинградской области пропали три человека. Ведутся поисково-спасательные мероприятия.
Как сообщает ИА "Невские новости", днем 9 марта трое мужчин сели в лодку в деревне Сторожно и поплыли в сторону поселка Свирица. С тех пор они перестали выходить на связь.
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