В Архангельске переезд двух братьев обернулся поножовщиной

В Архангельске пьяный мужчина ударил кухонным ножом в область груди 56-летнего брата во время переезда в другую квартиру. Потерпевший остался жив благодаря активному сопротивлению и вовремя оказанной медицинской помощи.
Сейчас он прооперирован и находится в реанимации. По факту случившегося проводятся следственные действия, пишет FlashNord.
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