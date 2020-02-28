В жилом доме Петербурга прогремел взрыв

Утром 28 февраля в Санкт-Петербурге случилось ЧП. В жилом доме на Замшиной улице в Калининском районе сработало самодельное взрывное устройство.
Один человек пострадал, его осматривают медики. Разрушений нет. Подробности произошедшего выясняются, передает ИА "Невские новости".
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