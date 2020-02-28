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В жилом доме Петербурга прогремел взрыв

прочитано 286 раз

Утром 28 февраля в Санкт-Петербурге случилось ЧП. В жилом доме на Замшиной улице в Калининском районе сработало самодельное взрывное устройство.

Один человек пострадал, его осматривают медики. Разрушений нет. Подробности произошедшего выясняются, передает ИА "Невские новости".

Автор: 28 февраля 2020, 11:27

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Василий
Ответить
Что это за устройство??? Странно. Терактом не называют....
1

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