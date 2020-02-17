Под Петербургом неизвестные расстреляли припаркованные автомобили

В Мурино Ленинградской области разыскивают злоумышленников, которые расстреляли автомобили местных жителей из окна квартир. Уточняется, что всего пострадали около восьми машин.
У поврежденных транспортных средств выбиты стекла внутрь салона и остались следы от пуль на кузовах. Отмечается, что несколько выстрелов пришлись на окна жилых домов. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и розыск злоумышленников, пишет ИА "Невские новости".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Надоело жевать ковёр
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Муж считает что детей надо наказывать
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?