В Санкт-Петербурге грузовик сбил женщину и ребенка

Днем 14 февраля в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. На проспекте Энгельса грузовой автомобиль Renault наехал на женщину и двухлетнюю девочку.
В результате ДТП пострадали оба пешехода. Женщина получила травмы средней степени тяжести, ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ИА "Невские новости".
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