В Петербурге у жилого дома в колодце нашли человеческие останки

В северной столице сотрудники правоохранительных органов наткнулись на страшную находку. По данным СМИ, в одном из дворов в колодце были обнаружены человеческие останки.
Уточняется, что речь идет о скелете. На данный момент не удалось установить даже пол умершего. Фрагменты тела отправлены на экспертизу, передает "Царьград".
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