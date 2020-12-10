В центре Мурманска отключили свет

Вечером 10 декабря центр Мурманска оказался полностью обесточен, предает "Царьград". В результате на дорогах города перестало работать освещение и светофоры, что привело к транспортному коллапсу. О причинах, по которым произошло отключение, не сообщается. Сообщается, что свет остался лишь в здании правительства Мурманской области.
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