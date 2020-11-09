Задержание зарубившего топором сослуживцев срочника попало на видео

В СЕти появилось видео, на котором запечатлен момент задержания солдата-срочника Антона Макарова, которого подозревают в убийстве трех человек, передает Пятый канал. Беглец попался в 47 километрах от Воронежа.
Напомним, Антон Макаров подозревается в нападении на собственных сослуживцев на военном аэродроме "Балтимор". По предварительным данным, он застрелил двух солдат из оружия офицера, которого до этого зарубил топором.
Все это произошло ранним утром 9 ноября. От правосудия срочник попытался скрыться на машине.Сообщается, что он намеревался попасть к своей семье в Орловской области.
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