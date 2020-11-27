Пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту Норильска

В Норильске пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту. Гражданин оказался недоволен тем, что его отказались пускать в самолет с бутылками алкоголя.
Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение. В отношении него составлен протокол, сообщает телеграм-канал Life Shot.
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