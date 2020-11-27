В Красноярске обнаружили забетонированный в подвале труп

На страшную находку наткнулись сотрудники коммунальных служб в Красноярске. Отмечается, что местные работники сообщили о забетонированном трупе, которы находился в подвале жилого дома.
Рядом с телом находились различные предметы, в том числе шприцы. По факту случившегося возбудили дело об убийстве, передает Life.
Популярные темы форума
У мужа не стоит
Собака
Заниматься любовью при ребенке
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Наказали дочь ремнём.
Не туда
Хочу ребёнка
Диего ушел в вечность
Как понравится грузину?