В Подмосковье вооруженный мужчина угнал машину такси

В подмосковном Жуковском было совершено преступление с использованием оружия. Уточняется, что мужчина напал на таксиста с ножом из-за отказала ехать по заказу и угнал его автомобиль.
Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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