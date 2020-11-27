Жительница Челябинска умерла после ДТП с пьяным полицейским

Жительница Челябинска, которая пострадала в аварии, виновником которой стал пьяный полицейский, умерла. Известно, что на протяжении шести дней гражданка находилась в коме.
Уголовное дело, которое возбудили ранее, было переквалифицировано. Ведется расследование, передает URA.ru.
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