В Подмосковье ссора двух приятелей закончилась поножовщиной

В подмосковном поселке Горки Ленинские застолье двух собутыльников закончилась поножовщиной. Уточняется, что мужчина в ходе ссоры ранил приятеля ножом.
Окровавленного пострадавшего гражданина обнаружили сотрудники Росгвардии. Злоумышленник уже задержан, пишет сайт "Подмосковье сегодня". По факту случившегося завели дело.
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