В Челябинске ребенок съел суши и умер

Следователи проверяют обстоятельства смерти пятилетней девочки в Челябинске, передает URA.Ru. Сообщается, что ребенок почувствовал себя плохо после того, как попробовал суши. О наличии связи между двумя этими событиями говорить пока рано, однако доследственная проверка рассматривает в том числе и вариант отравления.
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