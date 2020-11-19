В Саратовской области пожилая женщина ушла под землю из-за коммунальной аварии

В Саратовской области пенсионерка шла мимо вырытого для ремонта труб котлована когда почва под ее ногами обрушилась, передает сайт VSE42.RU. В результате пожилая женщина оказалась в яме, из которой самостоятельно выбраться не могла. Прохожие вызвали спасателей, которые достали пострадавшую и передали ее на руки медикам. Ее доставили в больницу с травмами ног. По факту произошедшего проводится проверка.