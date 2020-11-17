На Чукотке затонул вездеход с пассажиром

На Чукотке случилось ЧП. Уточняется, что затонул вездеход, на котором передвигались четыре человека.
При этом троим из пострадавших удалось спастись, передает телеканал "360". Тело погибшего уже нашли и вытащили из воды.
На Чукотке случилось ЧП. Уточняется, что затонул вездеход, на котором передвигались четыре человека.
При этом троим из пострадавших удалось спастись, передает телеканал "360". Тело погибшего уже нашли и вытащили из воды.
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