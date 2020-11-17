В Ханты-Мансийске экстренно сел пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно летело в российскую столицу.
По данным телеканала "360", это произошло из-за того, что в кабине пилота запахло дымом. Посадка прошла успешно.
В Ханты-Мансийске экстренно сел пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно летело в российскую столицу.
По данным телеканала "360", это произошло из-за того, что в кабине пилота запахло дымом. Посадка прошла успешно.
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