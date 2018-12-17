Цифровая экономика идет в регионы

Во вторник, 18 декабря, на территории предприятия "Элтекс" в Новосибирске состоится второе заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. Вести мероприятие будет вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Главная тема заседания – повышение вовлеченности регионов в реализацию национального проекта "Цифровая экономика".



Участники мероприятия, среди которых также вице-премьер России Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, а также замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, обсудят баланс интересов регионов и центра в реализации нацпроекта.

Вместе с губернаторами субъектов Федерации будет обсуждаться повышение вовлеченности регионов в национальный проект с учетом возможностей и интересов на местах. С докладами на заседании выступят Андрей Турчак и Максим Акимов.

Участники ознакомятся с реальными отечественными практиками в области цифровой экономики. Так, о разработке программы по развитию электронной экономики расскажет глава Калининградской области Антон Алиханов.

В свою очередь замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис затронет вопрос формирования программ "Умный город" в субъектах Федерации. А губернатор Новосибирской области Андрей Травников расскажет о региональном опыте создания инфраструктуры для цифровой экономики.

Кроме того, участники заседания обсудят рейтинг цифровизации регионов и возможность учета результатов такой оценки при рассмотрении правительством финансовой поддержки субъектов.

Во время выступления на Международном форуме «Открытые инновации» Дмитрий Медведев высказался о необходимости устранить цифровое неравенство, возникшее между федеральными центрами и регионами страны. Подробнее: https://t.co/h7vPgno4wx pic.twitter.com/H2eryxhoKM — Единая Россия ���� (@er_novosti) 16 октября 2018 г.

Решение о создании Совета по развитию цифровой экономики было принято верхней палатой российского парламента в апреле 2018 года. В него вошли сенаторы, представители профильных ведомств и министерств, главы регионов, ученые, члены бизнес-сообщества, представители госкомпаний. В задачи совета входит изучение тенденций развития цифровой экономики, подготовка предложений по формированию и реализации госполитики в этой области.

Ранее "Дни.ру" писали, что Андрей Турчак заявил о необходимости разработки регионами собственных программ по развитию цифровой экономики с учетом местной специфики. В "дорожных картах" должны быть предусмотрены меры по стимулированию технологического предпринимательства, по поддержке и защите интересов российских компаний, которые занимаются разработками конкурентного программного обеспечения.



Также секретарь Генсовета "Единой России" указал на необходимость переобучения работников для нужд электронной экономики. Такая мера, уверен вице-спикер Совфеда, позволит сохранить для страны до 100 тысяч специалистов ежегодно до 2024 года.