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Житель Вологодской области изнасиловал и избил до смерти пенсионерку

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В городе Кириллове Вологодской области вынесли приговор 23-летнему местному жителю. Парня признали виновным в изнасиловании 60-летней женщины и причинении ей травм, несовместимых с жизнью. 

Экспертиза установила, что перед смертью пенсионерка подверглась сексуальному насилию и была жестоко избита. По данным FlashNord, подозреваемый признался, что во время застолья подрался с мужем хозяйки и попросил ее проводить его на улицу, где и совершил нападение. Преступнику назначено наказание в виде 15 лет и шести месяцев лишения свободы.

24 января 2020, 13:03

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