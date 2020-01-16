Под Петербургом во время занятий плаванием захлебнулся ребенок

В Ленинградской области в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса "Олимп" захлебнулся ребенок. Сейчас пострадавший находится в коме.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Кроме того, по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний мужчина, проводивший занятия с детьми, а также тренер спортивной школы по гребному слалому, пишет FlashNord.
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