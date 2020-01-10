Под Москвой хулиганы разнесли с помощью петарды мусоропровод в подъезде

В Красногорске сразу несколько домов подверглись атаке вандалов. Злоумышленники решили проверить возможности пиротехники в закрытых помещениях.

В одном из подъездов петарда в клочья разнесла мусороприемник. Жильцы намерены подсчитать сумму ущерба, пишет сайт "Подмосковье сегодня".