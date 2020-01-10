Летевший из Москвы лайнер экстренно сел в Нижневартовске

Лайнер, летевший из Москвы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.
"Рейс "Аэрофлота" ушел на запасной аэродром в Нижневартовск. Сложные метеоусловия: сильный порывистый боковой ветер", – цитирует пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя RT. Ранее в Екатеринбурге три самолета не смогли приземлиться из-за ухудшения погоды.
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