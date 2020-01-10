На Камчатке ищут пропавших без вести моряков

С борта стоящей у причала в бухте Крашенинникова в Вилючинске баржи пропали два моряка. В полиции рассказали, что члены экипажа не смогли сойти на берег.
"На борту судна остались личные вещи и паспорта пропавших. В настоящее время о месте их нахождения ничего не известно", – цитирует осведомленный источник телеканал "360". В операции по поиску пропавших заняты четыре водолаза и фельдшер.
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