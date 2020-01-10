17 человек на борту: вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Таймыре

На полуострове Таймыр вертолет Ми-8 с 17 людьми на борту экстренно сел из-за отказа двигателя. В настоящий момент данных о пострадавших нет, пишет телеканал "360". Сотрудники экстренных служб выясняют все обстоятельства происшествия.
На полуострове Таймыр вертолет Ми-8 с 17 людьми на борту экстренно сел из-за отказа двигателя. В настоящий момент данных о пострадавших нет, пишет телеканал "360". Сотрудники экстренных служб выясняют все обстоятельства происшествия.
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