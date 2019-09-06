На Ямале прикинувшийся девушкой парень выманивал деньги у местных жителей

В полицию Нового Уренгоя поступило заявление на местного подростка, от рук которого пострадали несколько мужчин. Отмечается, что злоумышленник одурачивал доверчивых пользователей Сети, прикинувшись девушкой.
По данным сайта VSE42.RU, парень создал поддельную страницу в социальной сети и от женского лица вел переписку с мужчинами. Под различными предлогами он просил перечислить на его счет деньги. В общей сложности преступник получил нечестным путем 88,8 тысячи рублей. В отношении подростка возбуждено уголовное дело.
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