Калининградец грозился убить ножом отца из-за наследства

В Калининграде мужчина бегал за отцом с ножом. Злоумышленник хотел получить от него наследство.

Уточняется, что между мужчинами произошел конфликт в квартире потерпевшего. В ходе ссоры сын прислонил нож к горлу отца и грозился убить. Преступник делал все это в надежде получить наследство и расплатиться с долгами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет FlashNord.