Калининградец грозился убить ножом отца из-за наследства

В Калининграде мужчина бегал за отцом с ножом. Злоумышленник хотел получить от него наследство.
Уточняется, что между мужчинами произошел конфликт в квартире потерпевшего. В ходе ссоры сын прислонил нож к горлу отца и грозился убить. Преступник делал все это в надежде получить наследство и расплатиться с долгами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет FlashNord.
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Донбасс будет русским?
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Гей парады, нужны ли они?
Не могу избавиться от дочери
Я почувствую когда начну рожать?
Как вы наказываете детей?
В Брянске полицейский убил 17 летнего парня.