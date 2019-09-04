В Кузбассе местное кладбище терроризируют расхитители

В Кузбассе двое злоумышленников совершают кражи на кладбище. Они попали в объектив камеры.
По данным сайта VSE42.RU, преступники похищали металлические ограждения на участке. Когда мужчины узнали, что за ними наблюдают неравнодушные граждане, они оперативно скрылись. Занимаются ли правоохранители поиском злоумышленников, не уточняется.
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