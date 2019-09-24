В страшном пожаре под Москвой погиб мужчина

В подмосковном селе Новое произошел пожар. Пламя охватило помещение на третьем этаже.

Семья пыталась спастись из горящей квартиры. Паре пришлось прыгать из окна. Женщине удалось выжить, а ее супругу нет, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Также в СМИ писали, что вместе со взрослыми из окна прыгал ребенок, однако данную информацию не подтвердили.