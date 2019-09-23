В Екатеринбурге пропал журналист издания Ura.ru. Александр Поздеев вышел из дома в 13:30 и должен был отправиться на работу – заступить на дежурство в отделе новостей.
По данным телеграм-канала Mash, мужчина не занимался резонансными делами и ни с кем не конфликтовал. По дороге на работу Александр позвонил матери, после этого связь с ним пропала. Сейчас телефон мужчины выключен. В местном ГИБДД сообщили, что аварий с похожими автомобилями сегодня не было. Поиск по больницам тоже не дал результатов.
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