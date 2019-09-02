Уральским школьникам спели похабную песню Шнурова в честь 1 сентября

Жители Челябинской возмутились концертом, который в честь Дня знаний устроили местные чиновники. В поселке Новосинеглазово выступающие исполнили скандально известную композицию группы "Ленинград".
По данным РИА ФАН, со сцены прозвучали слова: "наверное, был я бухой". Жители Урала остались крайне недовольны произошедшим. Последнее время в России ведется активная пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Детей и подростков призывают развиваться интеллектуально, духовно и физически не для того, чтобы первый учебный день они встречали под маргинальную лирику.
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