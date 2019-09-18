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В Сахалинской области ввели режим ЧС из-за страшного пожара

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В Александровске-Сахалинском произошел серьезный пожар. В ночь на среду, 18 сентября, загорелся пятиэтажный жилой дом. Пламя охватило всю кровлю здания. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Из жилого дома эвакуировали 130 жителей. В результате возгорания пострадавших и жертв нет, сообщает ТВ Центр.

Власти Сахалинской области объявили режим ЧС районного масштаба. В пресс-службе администрации уточнили, что это "позволит оперативно, без проведения конкурсных процедур приступить к капитальному ремонту крыши", передает ТАСС. По факту пожара прокуратура проводит проверку.

Автор: 18 сентября 2019, 16:36

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