Пистолеты и боеприпасы нашли у пенсионера под Москвой

В Чехове у 64-летнего мужчины обнаружили целый арсенал с пистолетами и боеприпасами. Один из изъятых предметов относится к категории огнестрельного оружия.
Правоохранители сообщили, что все остальное будет исследовано в рамках уголовного дела. Пенсионеру грозит до восьми лет лишения свободы, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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