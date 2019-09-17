В Удмуртии пенсионерку обокрали почти на 200 тысяч рублей

В селе Сюмси в Удмуртии пожилую женщину обокрали почти на 200 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщает ИА "Удмуртия" со ссылкой на МВД.
По словам местной жительницы, она вышла в огород и оставила двери открытыми. Когда женщина вернулась в дом, то обнаружила пропажу денег. Сумма ущерба составила 168 тысяч рублей.
Злоумышленника задержали. Ведется расследование.
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