В Красноярском крае ребенок кидал камешки в реку и погиб

В селе Рыбное Красноярского края произошла трагедия. Трехлетний ребенок во время игры сорвался с обрыва в реку и разбился насмерть.
Как сообщает Life, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи допрашивают родственников малыша. Ребенок находился у бабушки, которая отлучилась по делам.
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