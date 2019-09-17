"Шубу пора доставать": под Москвой выпал первый снег

Жители Видного стали свидетелями удивительного зрелища. В городе выпал первый снег.
Белые хлопья заметил житель одной из новостроек. "Не поверил тому, что вижу. Только позавчера еще жара была, а тут шубу из шкафа пришла пора доставать", – цитирует очевидца сайт "Подмосковье сегодня".
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