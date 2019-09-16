Архангельский полицейский попался на фальсификации доказательств

В Архангельской области сотрудник ОМВД России по Устьянскому району обвинен в служебном подлоге. Об этом сообщает портал FlashNord со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону и Ненецкому автономному округу.
Как установило следствие, инцидент произошел в январе 2018 года в поселке Октябрьский, когда местная жительница написала заявление в полицию о повторной выдачи ей паспорта, поскольку прежний документ сжег ее сожитель. Но полицейский убедил женщину указать в заявлении, что она потеряла паспорт из-за собственной небрежности. В результате, он смог привлечь женщину за халатность при хранении документов, что повысило его показатели выявленных административных правонарушений.
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