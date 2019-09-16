В Красноярске прокурор и его семья погибли в пожаре

Прокурор Лесосибирска Василий Федорцов вместе с женой, двумя детьми, а также семьей своей сестры погиб во время пожара в хрущевки в Красноярске. Об этом сообщает RT.
Согласно информации СМИ, семья прокурора только вернулась из отпуска из Анапы. Мужчина вместе с женой и двумя сыновьями решили переночевать у сестры в Красноярске, а затем уехать домой в Лесосибирск. Что стало причиной возгорания – устанавливается. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким прокурора, отметив, что взяли на контроль расследование уголовного дела.
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