В Удмуртии при пожаре погиб человек

В Балезинском районе Удмуртии при пожаре погиб 60-летний мужчина. По имеющимся данным, он проживал один и злоупотреблял алкоголем
Следователи полагают, что хозяин дома курил в помещении, будучи пьяным. В данный момент опрашивают односельчан погибшего, пишет ИА "Удмуртия".
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