В Балашихе уголовник убил местного жителя в порыве ярости

В Балашихе мужчина с уголовным прошлым подозревается в совершении тяжкого преступления. Следователи полагают, что он в ссоре убил 53-летнего местного жителя. сообщает пресс-служба областного ГСУ СКР.
Тело мужчины нашли у дома по улице Калинича. Эксперты установили, что он погиб от закрытой черепно-мозговой травмы. В связи с этим было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Единственным подозреваемым в совершении убийства оказался 25-летний ранее судимый местный житель, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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