Под Мурманском сошли с рельсов вагоны поезда

В Мурманской области произошло серьезное ЧП. В Апатитах с рельсов сошли вагоны товарного поезда.
Уточняется, что ЧП произошло на сортировочной станции Стрелочный перевод №9. Причина случившегося уточняется. В результате инцидента пострадавших нет, пишет FlashNord.
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