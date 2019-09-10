Дикие звери помогли обнаружить трюфели под Москвой

Животные перерыли почву в Подмосковье в поисках пропитания. Напомним, что в связи с экологическими проблемами обитателям леса становится все сложнее найти пищу.
Благодаря стараниям диких животных владельцу находки, журналисту-международнику Максиму Юсину не пришлось прикладывать особых усилий в поиске. Гриб лежал буквально на поверхности, недалеко от участков – небольшой, аккуратный, с маленькой вдавленностью на боку.
"В Истрии дегустировал этот гриб во всех видах, в Подмосковье уже во второй раз за сезон нахожу. Спасибо кабанам: выкопали из-под земли деликатес", – поделился Максим в интервью журналистам издания "Подмосковье сегодня".
Он отметил, что на запах подмосковный трюфель чуть слабее, чем его европейский собрат. Тем не менее, вкус у него ничуть не хуже. Сам Юсин просто потер трюфель на терке, чтобы добавить немного пикантности макаронам.
Добавим, что цена российских деликатесных грибов и зарубежных также сильно разнится. За гриб из нашего региона можно выручить порядка трех тысяч за килограмм. Для сравнения, в Хорватии только один трюфель стоит около 10 евро. А цена некоторые другие его виды может достигать и нескольких тысяч евро.
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