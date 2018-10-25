Смелый медвежонок отобрал мед у пчел (видео)
Видео ловкого малыша опубликовали сотрудники национального парка "Башкирия". Зверя зафиксировала установленная в лесу камера. Зоологи рассказали, что медвежонку пришлось вскарабкаться по дереву на высоту трех метров.
Площадь национального парка "Башкирия" превышает 80 тысяч гектаров. Здесь обитают лисы, кабаны, зайцы, куницы, медведи и волки. Правда, не со всеми обитателями тех мест стоит встречаться. Телеведущий, зоолог и специалист по выживанию Тимофей Баженов ранее предупредил россиян, что опасно вступать в контакт с лисами, передает НСН.
Беременность жены принца Гарри может обернуться трагедией
13-летняя наследница решила не зависеть от балерины
Артисты обратились к фанатам
Музыкант поразил поклонников