Смелый медвежонок отобрал мед у пчел (видео)

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Медвежонок не побоялся забраться на трехметровую высоту, чтобы добыть вожделенное лакомство. Дикие пчелы ничего не смогли противопоставить смелому верхолазу.
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Видео ловкого малыша опубликовали сотрудники национального парка "Башкирия". Зверя зафиксировала установленная в лесу камера. Зоологи рассказали, что медвежонку пришлось вскарабкаться по дереву на высоту трех метров.

Площадь национального парка "Башкирия" превышает 80 тысяч гектаров. Здесь обитают лисы, кабаны, зайцы, куницы, медведи и волки. Правда, не со всеми обитателями тех мест стоит встречаться. Телеведущий, зоолог и специалист по выживанию Тимофей Баженов ранее предупредил россиян, что опасно вступать в контакт с лисами, передает НСН.

Автор: Андрей Евлампиев25 октября 2018, 14:03

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