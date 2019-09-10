Голая женщина на сцене: жителей Челябинска возмутила похабщина в театре

Ярославский театр имени Волкова приехал с гастролями в Челябинск со спектаклем "Восемь любящих женщин". Однако нестандартный подход режиссера вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей.
Постановку раскритиковали за "голую женщину в ванне", "бритье ног на сцене", а также за заметный акцент на унитазе. Часть зрителей покинула театр после первого акта. Стоит отметить, что были и те, кто встал на защиту спектакля, пишет "Экспресс газета".
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