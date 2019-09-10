В Вологде мужчина забил подругу до смерти за отказ открыть дверь

В Вологде мужчина жестоко избил сожительницу, которая не открыла ему дверь. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Как удалось установить следователям, местный житель пытался войти в дом, однако его сожительница уснула и не услышала стук. Тогда разъяренный мужчина вырвал дверь и набросился с кулаками на подругу. Он нанес ей не менее 20 ударов.
Злоумышленника задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть", сообщает FlashNord.
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